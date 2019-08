Deruba un'anziana di tutti i risparmi, badante incastrata dai Carabinieri

Aveva lavorato con cura sfruttando le sue doti di abile cucitrice, ricavando un doppio fondo nella propria borsetta e nascondendovi dentro la notevole cifra di 18.700 euro in contanti. Poi aveva rubato anche un anello con rubino e brillanti, infilandolo altrettanto abilmente nell'imbottitura del reggiseno, rendendolo quasi introvabile. La perizia criminale di una badante straniera è però stata smontata dall'occhio attendo dei Carabinieri della Stazione di Sestola.

E' accaduto ieri sera presso l'abitazione di un'anziana novantenne di Montecreto, che stava per essere vittima di un furto davvero importante. La donna assunta per accudirla durante il periodo estivo, infatti, si era rivelata una ladra senza scrupoli, pronta a sottrarre i risparmi di una vita e un gioiello di famiglia. La signora - ancora lucida e quasi del tutto autosufficiente - si è però insospettita dai movimenti sospetti della badante fra le mura domestiche, parlandone con il figlio, che a sua volta ha notato un atteggiamento diffidente e frettoloso da parte della lavoratrice, che per altro aveva già avuto esperienze di lavoro presso la casa dell'anziana in passato.

Quando la famiglia si è accorta che dal comò della camera da letto era sparito tutto il denaro contante, i sospetti si sono indirizzati subito in una sola direzione ed è scattato l'allarme ai Carabinieri. Così, ieri sera, i militari hanno perquisito l'abitazione e gli effetti personali della bandante, scoprendo i due nascondigli e recuperando la refurtiva.

La malvivente, una cittadina polacca regolare di 66 anni, è stata tratta in arresto per furto aggravato e sarà processata per direttissima questa mattina.