Via Marzabotto, barista sorprende i ladri nel suo locale

Ennesima amara sorpresa per il titolare del bar tavola calda L'Antidoto di via Marzabotto. Infatti, quando Rosario Claudi si è recato presso il suo locale per aprire al pubblico - oggi pochi minuti prima delle ore 6 - ha notato che qualcuno si trovava già dietro il bancone. E' stato uno scambio di occhiare velocissimo attraverso i vetro della porta di ingresso ancora chiusa, poi il malvivente si è dato alla fuga, uscendo dal retro.

L'imprenditore ha quindi potuto appurare che la porta metallica che situata appunto sulla parte retrostante dello stabile era stata orzata e scardinata, permettendo così al malvivente e ai suoi complici di accedere al bar e al magazzino.

All'appello mancano per ora solo gli spiccioli lasciati nel fondocassa, ma il ladro aveva iniziato una vera e propria razzia, accatastando presso l'uscita una gran quantità di bottiglie, alimenti e persino surgelati. Tutto è stato abbandonato nella fuga, ma la mole di refurtiva fa ipotizzare che ci fossero almeno un complice e un'automobile pronti a completare l'opera.

Esasperato e arrabbiato, Claudi ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dopo il sopralluogo si è recato presso la caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. Una procedura che il commerciante ormai conosce bene: si tratta infatti del quarto furto ai danni del bar situato nei pressi del Policlinico, l'ultimo dei quali era stato consumato a gennaio scorso.