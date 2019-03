In circa un mese e mezzo i ladri hanno visitato per ben cinque volte il bar Arcobaleno, il locale di via Toniolo gestito dalla cooperativa sociale Il Megafono. La scorsa notte ignoti hanno forzato la porta e una volta all'interno hanno rubato bibite e snack: un furto di lieve entità che però si va a sommare ai quattro già subiti da inizio febbraio, che disegnano un quadro piuttosto preoccupante in un'area già critica.

Il bar è infatti snodo importante per i frequentatori del Parco XXII Aprile, che qualche mese fa è stato "marchiato" dal comune quale Punto Città Sociale e Sicura", proprio per sottolineare la funzione di presidio di vivibilità del locale, animato negli anni da cooperative e gruppi di volontariato, con precise finalità etiche (non si servono alcolici) e di inclusione sociale.

Purtroppo, però, aldilà della targa che campeggia sopra l'ingresso, la "Città sicura" è ancora lungi dall'essere realtà e quella zona, già nota per i problemi di spaccio di droga, è ora meta anche di sbandati che approfittano del negozio per rifornirsi di cibo e bevande durante la notte.