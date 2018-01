Furto con spaccata al Bar Mistral, ladri in fuga con cassa e macchinetta cambiamonete

E' finito nuovamente nel mirino dei criminali il Bar-ristorante Mistral, situato in via Germania a Modena. Il locale è infatti stato preso di mira la scorsa notte da una banda di ladri specializzati, che hanno agito intorno alle ore 4 in maniera rapida ed efficace. Dopo aver tagliato parte della serranda, i malviventi sono entrati nel bar e si sono concentrati sul registratore di cassa - circa 300 euro il bottino - e sulla macchinetta cambiamonete, che è stata scardinata e portata via in blocco.

Tutto è avvenuto sotto l'occhio delle telecamere e al suono dell'allarme, che però non hanno potuto impedire ai malviventi di dileguarsi nella notte senza essere visti. I titolari dell'esercizio hanno sporto denuncia ai Carabinieri.

Il bar è situato nella zona industriale di Modena Nord, un punto strategico durante il giorno, ma problematico dirante la notte, in un quartiere non certo frequentato e quindi esposto alle mire dei criminali. Il locale aveva già subito un furto analogo nel gennaio dello scorso anno: in quel caso la Polizia aveva intercettato l'auto dei ladri, che però erano riusciti a farla franca raggiungendo un campo nomadi e mischiandosi con gli altri residenti, così da rendere impossibile l'identificazione.