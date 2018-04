Razzia di batterie sui ripetitori telefonici, due denunce della Polstrada

Nel corso della notte tra giovedì e venerdì scorsi una pattuglia della Polizia Stradale di Modena Nord, all’altezza dell’area di servizio Secchia Ovest dell'Autosole, ha notato un furgone Renault Master procedere in direzione sud a bassa velocità e in evidente sovraccarico. Una volta fermato il mezzo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di due italiani, originari di Napoli, entrambi pregiudicati, di 32 e 25 anni.

Il conducente, che poco prima del controllo si era scambiato di posto con il passeggero pensando di non essere scoperto dagli operatori di Polizia, è stato sanzionato ai sensi del codice della Strada in quanto sprovvisto di patente di guida, revocatagli per mancanza dei requisiti morali.

Il successivo controllo del mezzo ha permesso di rinvenire nel vano di carico ben 83 batterie del tipo utilizzato per l’alimentazione dei ponti radio della telefonia mobile, sulla cui provenienza e possesso i due non sono stati in grado di fornire alcuna convincente spiegazione, circostanza che ha avvalorata la tesi di una provenienza illecita della merce.

Accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la maggior parte delle batterie erano state asportate furtivamente nel corso della notte presso un ponte radio della WIND ubicato in zona Castelfranco Emilia. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare la provenienza della restante merce non ancora identificata.

Il valore complessivo delle batterie supera abbondantemente i 20.000 euro. I due malviventi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.