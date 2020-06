Bici rubata e messa in vendita online, minorenne denunciato dai Carabinieri

Qualche giorno fa, a Carpi, un ciclista si è fermato nei pressi di un negozio appoggiando la sua bicicletta, ma quando è uscito la bici non c’era più. Non trattandosi di una bici qualunque, ma di una bicicletta da corsa del valore di almeno 1.000 euro, il cicloamatore ha deciso di denunciarne il furto ai carabinieri.

Ai militari non c’è voluto molto per individuare un annuncio di vendita della bicicletta su un noto sito di acquisti online. Così, dopo aver concordato con quel venditore un appuntamento, ieri sera i carabinieri di Carpi si sono presentati nel luogo convenuto: ad attenderli c’era un ragazzo del posto, ancora minorenne, con la bicicletta in questione, il quale è stato fermato ed a cui il mezzo è stato sequestrato per essere poi riconsegnato al proprietario.

Il ragazzo, denunciato alla Procura dei Minori di Bologna: dovrà rispondere di ricettazione.