Soliera, denunciato un clandestino con una bici rubata agli Assistenti Civici

Venerdì scorso a Soliera, a seguito di un servizio mirato della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, è stata denunciata una persona di nazionalità Tunisina, irregolare sul territorio, trovato in possesso di una bicicletta rubata nei mesi scorsi ai volontari dell’Unione Terre d’Argine, gli Assistenti Civici in servizio a Soliera. La bicicletta è stata recuperata e messa nuovamente a disposizione ai volontari, risorsa importante per il territorio dell’Unione Terre d’Argine. Sono circa 150 gli Assistenti Civici dell’Unione Terre d’Argine che prestano un servizio presenza sul territorio e supporto a stretto contatto con gli apparati Comunali e la Polizia Locale.

Oltre alla denuncia per ricettazione, a carico del cittadino straniero è stato emesso e notificato un decreto di espulsione con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Sempre in tema di biciclette, nelle scorse settimane, la ricerca su un noto portale di annunci nazionali ha consentito alla Polizia Locale di individuare, recuperare e restituire una Mountain Bike rubata a Carpi nei pressi degli Istituti scolastici e rimessa in vendita online