Furti di bici accanto alla biblioteca "Delfini" e al Policlinico, fermati tre ladri

Non è un mistero che le rastrelliere per biciclette situate nei pressi della Biblioteca "Delfini" siano fin troppo spesso teatro di furti. Questo avviene sia lungo corso Canalgrande che, soprattutto, nella laterale via Goldoni, accanto al Teatro Comunale. Non a caso martedì scorso la Polizia è intervenuta per due segnalazioni di furto proprio in questi due punti, inoltrate nel primo pomeriggio da due passanti che hanno notato movimenti sospetti.

Nel primo caso è stato un giovane ladro a colpire, un italiano 26enne pregiudicato, che ha adottato una tecnica tra le più comuni. Ha rotto il cavalletto di una bici e lo ha usato per forzare il catenaccio di un secondo mezzo, "avvitandolo" su sè stesso fino a scassinare le maglie metalliche. Il testimone lo ha visto tentare di rubare una bici di colore bianco, ma in precedenza aveva provato con altri due mezzi. Lo testimoniano i segni di forzatura e le tracce di sangue lasciate dal ragazzo, che si era ferito nell'operazione.

Gli agenti della Volante lo hanno fermato e tratto in arresto, anche in virtù dei suoi precedenti specifici e del fatto che si trovava in corso Canalgrande di fatto violando la libertà vigilata cui era sottoposto, per la quale sarebbe dovuto rimanere presso una clinica della città dove è in cura.

Appena 20 minuti dopo - erano le 15.40 - un'altra cittadina ha contattato la centrale operativa della Questura, spiegando di aver notato due uomini armeggiare con fare sospetto attorno alle rastrelliere di via Goldoni. I poliziotti sono arrivati sul posto, ma i due si erano già allontanati. Grazie alle telecamere, installate non troppo tempo fa nella zona "sensibile", i poliziotti hanno potuto avere l'immagine dei due ladri e scoprire che si erano allontanati a mani vuote. I colleghi addetti al monitoraggio della videosorveglianza hanno notato gli stessi due personaggi tentare un secondo colpo in corso Duomo, ma anche in questo caso i due malviventi si sono dileguati senza bottino prima dell'arrivo degli agenti.

Una volta diramato l'identikit a tutte le pattuglie sul territorio cittadino, i ricercati sono stati individuati e bloccati dalla Volante in via Emilia Est, all'angolo con via del Pozzo, in sella a due biciclette. Uno dei due aveva in tasca una tenaglia e i mezzi sono poi risultati rubati davanti al vicino Policlinico. Per questo motivo i due sono stati denunciati per il reato di ricettazione, non essendovi elementi per poter attribuire loro il furto.

I due sono entrambi pluripregiudicati: un 49enne di Carpi, anch'egli sottoposto al regime di libertà vigilata, e un modenese di 47 anni.