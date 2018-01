Cercano di rubare una bici elettrica davanti alla stazione, coppia in manette

Furto aggravato in concorso. Questa l'accusa di cui dovranno rispondere un uomo e una donna arrestati ieri a Modena dagli agenti della Squadra Volante. Alle ore 14.30, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, l'equipaggio in servizio di pattugliamento ha individuato due malviventi che armeggiavano attorno ad una bicicletta elettrica posteggiata in una rastrelliera.

I due avevano con sè una tronchese e stavano cercando di tranciare la catena che assicurava la bici. Per loro è scattato l'arresto in flagranza e sono stati portati in Questura dove sono stati poi identificati in un uomo di 29 anni e una donna di 34 anni, entrambi con precedenti di polizia. La bicicletta, dal valore di 1000,00 euro, è stata riconsegnata alla proprietaria, una cittadina filippina residente in città.