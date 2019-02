Furto di biciclette alla stazione di San Felice, tre 16enni denunciati

Dopo un'indagine durata quasi sei mesi, i Carabinieri di San Felice sono riusciti a venire a capo di un furto ai danni di un cittadino sanfeliciano, che lo scorso agosto si era visto rubare ben due biciclette lasciate parcheggiate accanto alla stazione ferroviaria. Grazie alle immagini delle videocamere e ad altri accertamenti, i militari hanno individuato i responsabili, ovvero un gruppetto di tre amici 16enni residenti in paese. I ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso tra loro.