Rubano una bicicletta in centro a Carpi, scatta la denuncia per tre minori

E' accaduto qualche giorno fa, nel centro storico di Carpi. Una donna si era recata al ristorante in bicicletta, senza poi ritrovarla una volta finita la cena. A seguito della sua denuncia, gli agenti della Polizia Locale si sono messi in moto per risalire all'autore del furto, arrivando ad identificare i ladruncoli in tre minorenni carpigiani grazie al sistema di videosorveglianza della zona.

I giovani, ancora in possesso della bicicletta, sono quindi stati raggiunti da alcuni agenti in borghese, che hanno recuperato la bicicletta per poi restituirla alla legittima proprietaria. Una bravata costata cara ai tre regazzi, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bologna per furto in concorso aggravato dallo scasso.