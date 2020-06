Ruba bottiglie di alcolici insieme agli amici, modenese in manette a Milano Marittima

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno tratto in arresto due ragazzi di vent’anni e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna altri due diciasettenni per furto aggravato in concorso. Tra i due arrestati anche un modenese,

Durante la notte tra martedì e mercoledì una pattuglia delll'Arma è intervenuta nella zona della movida - l'Oasi - controllando 4 ragazzi in possesso di numerose bottiglie di alcolici, del valore di qualche centinaio di euro. Avviate immediatamente le indagini per risalire a quella che sembrava a tutti gli effetti una refurtiva, grazie anche all’ausilio delle telecamere, è emerso che i giovani, poco prima, si fossero introdotti all’interno di un locale asportando varie bevande e alcolici di pregio.

Gli indagati minorenni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e affidati ai rispettivi genitori, esercenti la patria potestà. Per i maggiorenni, un ragazzo del posto e uno residente nel modenese, sono scattate le manette. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri sino all’udienza di convalida, avvenuta nella giornata di mercoledì, a seguito della quale il giudice ravennate ha disposto l’immediata liberazione per la persona incensurata e l’obbligo di firma per l’altro ragazzo gravato da alcuni pregiudizi di polizia.

(fonte RavennaToday.it)