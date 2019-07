Rubava indumenti di lusso in una boutique, 77enne modenese in manette

Per la sua attività di taccheggiatrice aveva scelto boutique di lusso e prodotti di altissimo costo a Milano Marittima. E' così che, secondo le indagini, agiva una donna di 77 anni, arrestata per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio. La villeggiante modenese aveva peraltro alcuni precedenti specifici.

Alle 12 circa di domenica a donna è stata sorpresa dal dipendente di una nota boutique del centro di Milano Marittima, mentre stava rompendo i sigilli antitaccheggio di due preziosi foulard del valore complessivo 250 euro. La donna ha tentato la fuga a piedi, ma la pattuglia ha rintracciato in pochi minuti la fuggitiva con ancora addosso la refurtiva.

Questa mattina l'anziana è comparsa innanzi al giudice che ha convalidato l’arresto e fissato la data dell’udienza.