Furto nella sede del Consorzio, sparite 275 boccette-campione di aceto balsamico

Amara scoperta per il Consorzio dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, che lo scorso venerdì ha eseguito un inventario del proprio magazzino e ha dovuto constatare l'ammanco di una notevole quantità di bottigliette di "oro nero". Sono per la precisione 275 le ampolle che mancano all'appello su un totale di duemila conservate nei magazzini: si tratta dei campioni di balsamico che devono essere conservati per motivi di controllo per ben 10 anni, come prevede la normativa sulla sicurezza alimentare.

Le boccette erano conservate in alcuni scatoloni, che sono stati spostati da un ambiente all'altro per consentire i lavori di ristrutturazione che attualmente sono in corso presso la sede del Consorzio in viale Virgilio. Verosimilmente i ladri hanno approfittato proprio di questa situazione e hanno prelevato alcune bottiglie da ciascuno scatolone, forse in più tranches.

La denuncia è stata formalizzata ai Carabinieri di Modena, ma pare possa escludersi un fine specifico e particolare per il furto, se non quello di appropriarsi di un prodotto di qualità per fini personali. Non risultano segni di effrazione alla sede consortile, il che fa supporre che il reato sia stato commesso proprio durante il viavai nel cantiere aperto.

L'aceto rubato ha un valore considerevole in termini commerciali, pari a circa 10.000 euro, ma allo stesso tempo si tratta di prodotti non rivendibili, in quanto sprovvisti di etichette e sigillo. Non stupirebbe quindi se quel balsamico finisse semplicemente sulle tavole dei ladri e dei loro conoscenti. Diverso è invece il danno istituzionale causato al Consorzio, che ora non dispone più dei campioni, con problematiche relative al controllo qualità che potrebbero manifestarsi anche negli anni a venire.