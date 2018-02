Rubano parti di carrozzeria Lamborghini, arrestati durante il colpo in officina

Ieri mattina, qualche ora prima dell'alba, due ladri sono stati tratti in arresto da un intervento quantomai provvidenziale di una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri. E' successo a Mirandola, dove due malviventi erano riusciti a penetrare all'interno dell'Autocarrozzeria Imperiale, officina specializzata nel service e nella verniciatura dei bolidi a marchio Lamborghini, con i quali partecipa da anni anche al mondo delle corse.

Dopo aver tagliato la rete perimetrale e forzato un accesso allo stabile di viale Gramsci, due ladri stavano raccogliendo quanti più componenti possibili, per l'appunto parti di carrozzeria delle auto di Sant'Agata, dal valore certamente molto elevato. I due criminali sono però stati interrotti dall'arrivo dei militari, che hanno deciso di approfondire il controllo dopo aver notato l'effrazione durante un giro di pattuglia.

Sono così stati bloccati e arrestati due cittadini polacchi, rispettivamente di 37 e 44 anni. Per loro si aprono le porte del processo per direttissima, mentre tutta la merce è potuta tornare in possesso dell'officina.