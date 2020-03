Rubano una carta di credito in azienda e fanno rifornimento gratis per 6 mesi. Denunciati

Ieri la Compagnia dei Carabinieri di Carpi, al termine di un’attività investigativa, ha fermato tre uomini, tutti residenti nella provincia di Bergamo). I tre, nel periodo compreso tra il 9 maggio e l’8 novvembre dello scorso anno, hanno effettuato numerosi rifornimenti di carburantei in varie stazioni di servizio del bergamasco per un importo complessivo di € 7.362, utilizzando (indebitamente) una carta di credito aziendale, rubata in una ditta di autotrasporti di Carpi.

I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e rintracciati dai carabinieri. Il titolare della ditta, appresa la notizia, ha ovviamente interrotto ogni rapporto lavorativo con gli autotrasportatori, che ora dovranno rispondere di furto e indebito utilizzo di carte di credito.