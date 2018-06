Ladro nella casa di accoglienza di Porta Aperta, bloccato dagli ospiti e arrestato

Brutta sorpresa la scorsa notte per gli ospite della Casa di Abramo, la residenza gestita da Porta Aperta che è stata recentemente inaugurata in via delle Suore e ospita persone indigenti. Approfittando di una finestra lasciata aperta per il caldo, un malvivente ha intuito la possibilità di mettere a segno un furto e dopo essersi arrampicato al primo piano sfruttando la grondaia, ha iniziato a girovagare per gli ambienti in cerca di un bottino appetibile.

Uno degli ospiti, un cittadino ghanese, è stato però svegliato dalla presenza dell'estraneo e lo ha sorpreso mentre era sceso al piano di sotto e stava cercando di rubare una bicicletta. Lo straniero, insieme ad altri ospito, ha avvertito immediatamente il 112 e nel frattempo gli inquilini hanno accerchiato e bloccato il ladro.

Una pattuglia della volante ha quindi raggiunto la palazzina e preso in consegna il criminale. Una volta accompagnato in Questura l'uomo è stato identificato in un 37enne mantovano, che annovera una lunga lista di precedenti per reati contro il patrimonio. A suo carico era anche già stato emesso un foglio di via dal comune di Modena. Ora dovrà rispondere di tentato furto.