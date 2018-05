Furto a casa dello chef Bottura, la moglie sorprende il ladro in camera da letto

Brutta avventura per la famiglia Bottura, vittima come tanti altri cittadini modenese della piaga dei furti in appartamento. La sera di mercoledì scorso, infatti, i topi d'appartamento hanno colpito anche presso l'abitazione dello chef stellato, in zona Sant'Agnese. Massimo Bottura si trovava fuori per impegni di lavoro e in casa vi erano solo la moglie e il figlio: è stata proprio Lara Gilmore ad avvertire un rumore sospetto provenire dalla zona notte dell'appartamento, dove si è recata per controllare.

Una volta aperta la camera da letto si è trovata a tu per tu con un ladro, che si aggirava nel buio con l'aiuto di una torcia elettrica e che era intento a razziare quanto di valore era riuscito a trovare. Fortunatamente il criminale non ha reagito in maniera violenta alla vista della padrona di casa, anzi, immediatamente ha fatto dietrofront e ha imboccato la finestra dalla quale era entrato. Dopo essere ridisceso nel cortile di pertinenza del condominio ha raggiunto un complice che era di vedetta e i due hanno scavalcato la recinzione dello stabile facendo perdere le proprie tracce.

Il fatto è stato denunciato alla Polizia, che dopo un sopralluogo ha avviato le indagini. Ancora da quantificare il bottino del raid, che dovrebbe ammontare a qualche monile recuperato nella stanza da letto. E' probabile che i due ladri non fossero neppure a conoscenza dell'identità degli inquilini, ma che abbiano scelto l'appartamento solo per la sua posizione, come testimonia il fatto che un'altra casa nello stesso immobile è stata "visitata" dai ladri con metodo simile.