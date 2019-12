Furto a casa della candidata sindaco Cinzia Franchini: rubati gioielli ed oro

Ennesimo caso di furto nel tardo pomeriggio, questa volta ad essere colpita è la casa dell'imprenditorice Cinzia Franchini, coeditrice de La Pressa e candidata sindaco all'ultima tornata elettorale per la lista "Modena Ora".

I ladri sono riusciti ad entrare nell'abitazione forzando la porta e si sono messi immediatamente alla ricerca di oggetti preziosi. Questi erano contenuti in una cassaforte, che i ladri hanno trovato, seppur nascosta nel muro, e da lì hanno rubato oggetti d'oro e in generale gioielli, per poi scappare velocemente dall'abitazione senza essere visti da nessuno.

"In quella cassetta avevo tutto, e non mi hanno lasciato niente. Hanno violato e si sono rubati un pezzo della nostra vita. E' terribile. I regali ed i ricordi di una vita, dal battesimo ad oggi - ha commentato Cinzia Franchini a La Pressa, quotidiano online di cui è editrice - Purtroppo a Modena c'è un enorme problema di sicurezza. E' inutile che si continui a fare finta di nulla, a dire che Modena ha tra le prime provincie italiane per numero di furti perché le vittime denunciano. No, qua c'è un problema non risolto, anzi che si aggrava. Nonostante il massimo ed efficace impegno delle forze dell'ordine Siamo sotto l'assedio di bande specializzate a causa delle quali non siamo più sicuri da nessuna parte. In casa come al lavoro. Io ora ho paura anche a stare nel mio ufficio e nel mio capannone ai Torrazzi, dove i ladri sono già arrivati - ha agiunto - Modena ha un enorme problema di sicurezza irrisolto".