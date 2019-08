Carpi, va al bingo e riconosce la ladra che le ha rubato in casa

Nei giorni scorsi un'anziana carpigiana si è recata presso una sala Bingo e lì ha fatto un incontro imprevisto ma fondamentale. Tra gli avventori, infatti, ha riconosciuto una giovane che qualche giorno prima era comparsa senza spiegazioni nel suo cortile di casa. O meglio, una spiegazione plausibile c'era, dal momento che la sconosciuta era presente proprio quando la donna era stata vittima di un furto nel suo appartamento: qualcuno era riuscito ad entrare in casa e a rubare un prezioso anello in oro e brillanti dalla sua camera da letto.

L'anziana a quel punto ha denunciato al Commissariato di Polizia la donna, spiegando appunto di averla rivista e fornendo agli agenti di Carpi alcuni elementi utili per avviare un'indagine. Grazie ai filmati delle telecamere e ad altri accertamenti, i poliziotti sono riusciti ad identificare la sospettata, una 29enne nomade pluripregiudicata.

Proseguendo l'attività investigativa gli inquirenti sono riusciti ad acquisire prove sufficienti per accusarla effettivamente del furto in questione, reato per il quale è stata denunciata a piede libero.