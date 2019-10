Furto in una casa di Vignola, scoperto il nascondiglio dei ladri in un casolare abbandonato

In questi giorni i Carabinieri stanno eseguendo una serie di controlli sul territorio per intercettare non solo le eventuali bande di ladri, ma anche e soprattutto i luoghi dove la refurtiva potrebbe essere nascosta o accantonata. A fronte di costanti razzie nei garage o nelle abitazioni, infatti, è chiaro che anche i malviventi abbiano bisogno di una "logistica" accurata, che comporta l'utilizzo di depositi in coabitazione co i ricettatori.

Così, i militari della Compagnia di Sassuolo, nel corso di un controllo effettuato in un casolare disabitato nella zona di Castelvetro, hanno scoperto e recuperato vario materiale di provenienza sospetta. Si tratta in particolare di sei biciclette, strumenti per la cura del verde, utensili e altro ancora. Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che gli oggetti erano stati rubati, la notte precedente, da un’abitazione di Vignola.

Il materiale sarà restituito al legittimo proprietario ed i militari di Castelvetro stanno indagando per risalire agli autori del furto.