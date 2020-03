Furto nella notte al Conad di Massa Finalese, portata via la cassaforte

Il decreto anticontagio e i controlli disposti su tutto il territorio non hanno fermato la scorsa notte una banda di ladri, che è riuscita a mettere a segno un furto ai danni del supermercato Conad di Massa Finalese. I malviventi hanno agito a bordo di due auto e hanno sfondato l'ingresso del negozio di via Monte Bianco, portando via la cassaforte. il bottino è da quantificare.

I criminali hanno agito a volto coperto e incappucciati, dileguandosi poi per le campagne della Bassa prima che i Carabinieri potessero intercettarli. Sul posto si sono portati rapidamente i militari della stazione di finale Emilia e della Compagnia di Carpi. Sono in corso le indagini per tentare di identificare e rintracciare la banda.