Sorpresa a rubare le elemosine in chiesa, denunciata

Ieri verso le 12.30 i Carabinieri sono stati costretti ad intervenire presso la parrocchia di San Nicolò, nel centro di Camposanto, dopo la richiesta inviata da chi aveva sorpreso una ladra all'interno del luogo di culto. Una donna, infatti, era stata notata mentre cercava di estrarre le monete da una cassetta per le offerte.

La signora è stata bloccata ed identificata in una cittadina rumena di 40 anni, in Italia senza fissa dimora. Per lei è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto.