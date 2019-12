Furto di collanine nelle discoteche, fermati altri due giovanissimi modenesi

Agivano in coppia sempre secondo la stessa consolidata tecnica che gli permetteva di rubare collanine d'oro nei locali. I ragazzi, entrambi di origine straniera e residenti nella nostra provincia, si avvicinavano alle vittime mentre stavano ballando e guardando il rapper sul palco. Uno di loro poi alzava il cellulare facendo finta di riprendere il cantante, mettendosi perfettamente dietro la vittima. Il complice da dietro allungava la mano e strappava la collana. In questo modo i derubati pur accorgendosi di quanto avvenuto non riuscivano a vedere l'autore del furto, che veniva coperto dal complice.

Ma i due protagonisti, un 22enne e un 17enne, sono stati filmati da un ragazzo mentre nei giorni scorsi mettevano in scena "il loro numero" in una nota discoteca di Trento Nord. La sicurezza è intervenuta per fermare i due giovani malviventi che sono poi stati denunciati dalla Polizia di stato, intervenuta sul posto con una volante.

I due giovani ladri sono stati trovati con sei collanine in oro. Quattro sono state restituite ai legittimi proprietari mentre due sono state sequestrate e sono custodite in questura perché non sono stati individuati i proprietari. I due sono indagati per furto con strappo.

La mente corre inevitabilmente alla banda accusata della strage di Corinaldo, che aveva fatto dei furti e delle rapine nelle discoteche di tutto il centro-nord Italia la propria routine. Al momento non esistono conferme circa un possibile collegamento con gli altri giovani modenesi che si trovano in attesa del processo per la loro attività criminale.