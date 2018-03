Tentano di forzare le colonnine del lavaggio self service, arrestati in via Vignolese

Nel cuore della scorsa notte, erano circa le ore 3, la centrale operativa della Polizia di Stato è stata allertata dai sistemi di allarme dell'autolavaggio “Eni Wash” di via Vignolese. Immediatamente una pattuglia della Volante ha raggiunto l'area di servizio e ha sorpreso due individui mentre erano ancora intenti a forzare le colonnine self per il pagamento automatizzato del lavaggio. I macchinari presentavano evidenti segni di forzatura realizzati verosimilmente con un cacciavite, compatibile con quello lasciato cadere a terra da uno dei due malviventi durante il controllo.

I due sono stati infatit fermati prima che potessero darsi alla fuga e accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi. Qui sono stati identificati in due cittadini moldavi di 26 e 24 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale. Il maggiore risulta già condannato per tentato furto e gravato da numerosi precedenti di Polizia per furto aggravato, ricettazione, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché in materia di stupefacenti. Nei confronti di quest’ultimo l’Ufficio Immigrazione provvederà alla revoca del permesso di soggiorno e all’avvio delle pratiche per l’espulsione.

I due stranieri sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e denunciati per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e per mancata esibizione di documenti idonei ad accertarne l’identità.