Deruba il Conad poi aggredisce il titolare e una commessa. Arrestato

L'ennesimo episodio di taccheggio in un supermercato modenese ieri ha avuto risvolti imprevisti. E' accaduto al Conad City di via Vignolese, dove il titolare ha notato la presenza di un uomo ben noto per essere stato protagonista in passato di altri furti. Anche questa volta il malvivente ha fatto incetta di prodotti - nello specifico scatolette di tonno - e li ha nascosti sotto il giubbotto, prendendo poi la direzione dell'uscita nella speranza di passare inosservato.

Invece che intervenire direttamente, il negoziante ha prima allertato telefonicamente le forze dell'ordine, poi si è messo a pedinare il ladro, accompagnato da una dipendente. Il taccheggiatore è salito su una bicicletta e si è spostato verso il quartiere Musicisti, arrivando fino ad uno dei minimarket etnici gestiti di via Puccini, all'interno del quale ha scaricato il "bottino" nel tentativo di rivendere le scatolette e racimolare qualche soldo.

A quel punto il titolare del Conad è intervenuto in prima persona rivendicando i propri prodotti e il ladro ha reagito in maniera violenta. Non solo ha morso ad una mano il negoziante, ma ha anche colpito con un calcio la commessa. Qualche istante dopo sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia, che era stata informata in tempo reale degli spostamenti del criminale.

Gli agenti hanno così tratto in arresto un 46enne italiano, come detto ben noto per un lungo curriculum pieno zeppo di precedenti di ogni genere, contro il patrimonio e contro la persona, nonchè conosciuto per problemi di tossicodipendenza. L'uomo è stato portato in cella in attesa di comparire davanti al giudice per rispondere di rapina impropria e ricettazione.