Furto al Conforama di Campogalliano, auto in strada per bloccare le forze dell'ordine

Nella serata di ieri una banda di malviventi particolarmente organizzata è riuscita a mettere a segno un colpo ai danni del negozio Conforama di Campogalliano. Il tutto è stato pianificato con attenzione ed è stato preceduto da un altro furto, quello avvenuto ai danni di una concessionaria alla periferia di Modena nella notte del 12 novembre, quando erano stati rubati quattro veicoli.

I mezzi sono stati impiegati ieri in via del Passatore. Due auto sono state posizionate all'ingesso del parcheggio del centro commerciale, mentre un furgone è stato piazzato di traverso in via Ponte Alto, l'altra strada che permette di raggiungere il retro dell'edificio. L'irruzione è avvenuta proprio attraverso una porta secondaria, sfondata dalla quarta auto usata come ariete.

Una volta all'interno del negozio i ladri hanno rubato alcuni telefoni cellulari, per un bottino di cui non si conosce ancora l'esatta quantificazione. La spaccata ha fatto scattare l'allarme ma i malviventi sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della vigilanza e delle forze dell'ordine, che hanno dovuto fare i conti con gli "ostacoli" piazzati dalla banda. Sul caso indagano i Carabinieri.