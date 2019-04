Autotrasportatore derubato a Carpi, rintracciata la refurtiva e denunciato un 22enne

Il 17 aprile, intorno alle 10.45, un autotrasportatore era stato vittima di un furto mentre stava effettuando una consegna in via Rovighi a Carpi. Nel breve lasso di tempo in cui il mezzo era stato incustodito, qualcuno era riuscito a forzare il portellone e ad impossessarsi di due oggetti contenuti nell'abitacolo, il borsello con tutti gli effetti personali del lavoratore e il palmare aziendale attraverso il quale vengono gestite le consegne. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri da parte della ditta di trasporti, che ha poi collaborato attivamente con l'arma nelle ore successive.

Grazie al segnale Gps del dispositivo rubato è stato possibile seguirne le tracce, che hanno condotto i militari in via Zuanna, dove è stato individuato un giovane sospetto. Si trattava di un 22enne di origine marocchina, ben noto ai carabinieri per una serie di precedenti e per problemi di tossicodipendenza. Il ragazzo sembrava "pulito", ma facendo squillare il palamere è stato possibile individuarlo nel cassonetto della spazzatura nel quale il giovane ha poi ammesso di averlo gettato.

Il ragazzo ha collaborato con i militari, accompagnandolo in seguito in via Ramazzini, dove ha fatto trovare il borsello rubato. La refurtiva era stata nascosta fra la vegetazione, ma era ancora tutta presente, ad eccezione di 250 euro in contanti che erano evidentemente già stati spesi. Non potendo dimostrare la colpevolezza del nordafricano per l'atto del furto, il 22enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.