Raid durante l'assemblea di categoria dei taxisti, sette auto razziate

Nella serata di ieri qualche delinquente ha approfittato della presenza di molte auto in via Dalton , zona Torrazzi, per mettere a segno una serie di furti. A farne le spese sono stati i taxisti modenesi, che si erano riuniti per un'assemblea di categoria presso l'agenzia pratiche auto "Il Triangolo", posteggiando i mezzi nell'area cortiliva. Intorno alle 20.30 l'amara scoperta: qualcuno aveva infranto i finestrini di ben sette taxi, rovistati negli abitacoli e rubato quanto di (ben poco) valore si trovava all'interno.

Qualche oggetto comune, monete sparse, e anche un portafogli: questo il bottino del malvivente che ha messo a segno il raid dopo aver scavalcato la recinzione del parcheggio, senza che nessuno si accorgesse di quanto stava accadendo nonostante svariate decine di persone fossero riunite nell'edificio a pochi metri.

Alle vittime non è rimasto che denunciare il fatto ai Carabinieri, ai quali sono stati consegnati anche i filmati di un paio di telecamere montate a bordo dei mezzi, che hanno ripreso parzialmente un individuo intento a rompere i vetri. Come sottolineano dall'Arma, ma anche i diretti interessati, è da escludersi che si sia trattato di un gesto diretto alla categoria: più plausibile che si tratti di un furto "comune" come purtroppo tanti se ne verificano in città.