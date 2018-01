Ladri al dopolavoro ferroviario, razziate el casse della mensa e del bar

Ancora un furto nei pressi della stazione ferroviaria di Modena. Alcuni malviventi si sono introdotti al primo piano del dopolavoro ferroviario di via Nicolò dell'Abate, dopo aver sfondato sfondato i vetri di due porte-finestre di un bacone del rpimo piano. Una volta all'interno si sono impossessati del registratore di cassa della mensa e di tutti i contanti che si trovavano nella cassa del bar. Un'amara sorpresa per i gestori, che si sono accorti del fatto solo questa mattina. L'allarme infatti non è scattato, impedendo così alla vigilanza di intervenire prontamente.

L'episodio è stato denunciato ancora una volta dalla Lega Nord di Modena, che da tempo sta monitorando anche attraverso sopraluoghi diretti la situazione di degrado in cui giace l'area della stazione, che in particolare nelle ore notturne ospita troppe attività illecite e diventa punto di ritrovo e di rifugio per sbandati e tossicodipendenti. In altri casi gli stessi lacali in uso al personale ferroviario erano stati forzati e depredati.

"In via Crispi e in via dell'Abate, lo spaccio è continuo, durante il giorno il continuo viavai di spacciatori e clienti è sotto gli occhi di tutti, ma come è noto, nulla è mai cambiato - spiega l'esponente del Carroccio Stefano Soranna - La Lega fa appello al nuovo Questore perché servono una volta per tutte risposte concrete, un forte potenziamento delle indagini, più fogli di via e meno inutili mini daspo, e soprattutto si faccia portavoce per un potenziamento del carcere. Una maggiore collaborazione fra le forze dell'ordine e ancora più controlli nei confronti dei tanti negozi della zona".