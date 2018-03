Ruba energy drink al discount e manda al pronto soccorso l'addetto alla sicurezza

Ieri pomeriggio poco dopo le ore 19 una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Modena è stata inviata in via piave, presso il supermercato DPiù all'angolo con viale Reiter. Uno straniero si era infatti impossessato di alcune bottiglie di energy drink e si era avviato all'uscita senza pagare. Bloccato dall'addetto alla sicurezza del negozio, non ha esitato ad aggredirlo per guadagnarsi la fuga, colpendo la guardia con calci e pugni.

Gli agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare e trarre in arresto lo straniero, un cittadino ghanese di 21 anni già noto, che è stato portato in cella di sicurezza con l'accusa di lesioni personali. La guardia giurata si è invece recata al pronto soccorso per farsi medicare: per lui solo qualche lieve trauma guaribile in un paio di giorni.