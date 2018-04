Furto in ospedale, rubate attrezzature per l'endoscopia

Durante il weekend pasquale, in Ospedale a Sassuolo, sono state trafugate dal terzo piano alcune apparecchiature endoscopiche, in totale 9 strumenti utilizzati per effettuare colonscopie e gastroscopie. Il furto è avvenuto forzando le porte che custodivano gli strumenti. L’Ospedale ha già sporto denuncia per l’accaduto.

A causa del furto - comunica l'ospedale - l’attività endoscopica programmata, nei prossimi giorni, subirà alcune modifiche e potrebbero verificarsi slittamenti degli appuntamenti in calendario. Sarà l’ospedale a contattare direttamente i pazienti per concordare con loro eventuali nuove date per le visite. Sarà comunque garantita tutta l’attività urgente e non rimandabile.