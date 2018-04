Ladri colpiscono a San Vito, fatto esplodere lo sportello Postamat

Una banda specializzata in furti agli sportelli bancomat ha colpito ancora nel nostreo territorio. E' accaduto la scorsa notte verso le ore 5, quando un boato ha svegliato diversi residenti della frazione di San Vito di Spilamberto. Nel mirino dei delinquenti è finito lo sportello automatico della filiale di Poste Italiane, che si trova sul fianco dell'edificio, in via Pacinotti.

La deflagrazione ha creato seri danni non solo alla cassa e al dispositivo, ma anche all'ambiente interno nel quale è incassato. I ladri sono poi riusciti a fuggire con il bottino, circa 10mila euro, ma alcune banconote potrebbero essere state danneggiate dall'esplosione e dal sistema di sicureza stesso dello sportello. L'indagine è ora in mano ai Carabinieri.