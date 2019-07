Ladri in azione a Vignola, fatto saltare il bancomat della Banca Popolare di San Felice

I ladri specializzati nei furti alle casse bancomat tornano a colpire, come avviene con una certa regolarità da un paio di mesi a questa parte nella nostra provincia. La scorsa notte è stato preso di mira lo sportello automatico della filiale vignolese di SANFELICE 1893 Banca Popolare, situato in via Plessi n. 5.

Intorno alle 2 di notte ignoti hanno fatto esplodere il macchinario, riuscendo ad estrarre la cassa con il denaro. Il boato ha svegliato il vicinato e causato danni intorno allo sportello, ma i criminali sono riusciti a fuggire prima che le forze dell'ordine o la vigilanza privata potessero intercettarli.

Il bottino è in via di accertamento da parte dei Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.