Toglie gli antitaccheggio con una forbice per rubare la merce, arrestato all'Extracoop

Con la caotica settimana di Natale alle spalle, all'Extracoop sembra tornare la tranquillità... o forse no. A causare scompiglio questa volta non sono le compere last minute, bensì ciò che acquisto certamente non è: il furto.

Nella giornata di ieri infatti, un cittadino marocchino di 39 anni, munito di forbice, ha privato dei sistemi antitaccheggio tre giubbotti e due paia di scarpe, per un valore complessivo di 755,00€.

Individuato dal personale di vigilanza, il ladro è stato arrestato dalla Squadra Volante per tentato furto aggravato e portato nelle celle di sicurezza, dove oggi verrà processato con rito direttissimo.