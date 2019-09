Farmacie ancora nel mirino, spaccate a San Vito di Spilamberto e al Torrenova

Due colpi a breve distanza nella notte scorsa: due farmacie prese di mira da ladri intenzionati a portare via il fondocassa e forse nulla più. Due casi molto simili, che tuttavia al momento non possono essere ricondotti alla stessa persona, essendo ancora in corso le indagini.

Il primo furto ha riguardato la Farmacia Comunale San Vito, nell'omonima frazione di Spilamberto, dove il criminale ha agito utilizzando una rastrelliera porta biciclette come ariete, sfondando la vetrina e guadagnando l'accesso. Dal negozio è sparito solo il fondocassa pari a poche centinaia di euro, segno che il malvivente non aveva intenti particolari se non quelli di racimolare un po' di denaro "facile". Indagano i Carabinieri.

L'altro colo ha riguardato la Farmacia Torrenova di via Nonantolana. In questo caso sono stati usati due tombini per tentare di sfondare una delle vetrate laterali dell'edificio, ma l'operazione non è andata completamente in porto. Il ladro si è ferito e ha perso sangue - le cui tracce sono state raccolte dalla Polizia Scientifica - desistendo dalla razzia, forse anche in virtù dell'allarme entrato in funzione.