Sorprende un ladro in auto e cerca di fermarlo, il giovane si ferisce e fugge

Ieri sera intorno alle 20.30 la centrale operativa della Questura è stata raggiunta da due segnalazione provenienti dalla zona Tempio di Modena. Un uomo ha infatti chiamato la Polizia denunciando di aver sorpreso un ladro intento a scassinare la propria auto: il cittadino ha raggiunto il proprio mezzo parcheggiato in via Paolo Ferrari e si è accordo di un giovane straniero che stava evidentemente tentando un furto a bordo. Ne è nata una colluttazione, che si è risolta con la fuga del giovane malvivente.

Al contempo, il gestore di un albergo della zona - distante poche centinaia di metri dal primo episodio - ha segnalato alla Polizia la presenza di un ragazzo che si era presentato nell'edificio come in cerca di rifugio, per altro con una ferita sanguinante alla mano. Gli agenti si sono portati sul posto e hanno identificato il ragazzo, un minorenne di nazionalità tunisina già segnalato per episodi di microcriminalità e seguito dai servizi sociali.

Il giovanissimo si è rifiutato di fornire spiegazioni, ma ad un rapido controllo è parso chiaro che si trattava del ladro sorpreso poco prima. Dopo i dovuti accertamenti la Questura deciderà come muoversi sul piano giudiziario nei suoi confronti.