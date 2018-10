Fiorano, ruba una fontana davanti a Obi con la complicità (ignara) di un cliente

E' stato identificato e rintracciato dai Carabinieri il ladro che aveva colpito con estrema nonchalance al negozio Obi di Fiorano Modenese. Il malvivente, infatti, aveva approfittato dei prodotti esposti all'esterno del capannone che ospita la rivendita del fai-da-te, dove solitamente vengono esposti caminetti, capanni per gli attrezzi, piante e arredi da esterno. Proprio uno di questi prodotti, una fontana da giardino, era finito nel mirino del ladro, che dopo aver posteggiato l'auto nel parcheggio aveva tranquillamente iniziato a caricare il pesante manufatto nel bagagliaio.

Un'operazione non certo agevole, per la quale il ladro è riuscito addirittura a farsi aiutare da un altro cliente del negozio, al quale ha chiesto una mano. Questi ha fornito il suo supporto in buona fede, ritenendo che l'oggetto fosse stato regolarmente acquistato. Il criminale è riuscito poi ad impossessarsi anche di una cassetta porta oggetti e si è allontanato con la sua auto e un bottino dal valore di 500 euro.

Dopo la denuncia dei gestori di Obi, i Carabinieri di Fiorano sono riusciti a individuare l'auto grazie alle telecamere di sicurezza e di conseguenza a rintracciare il luogo dove abitava il proprietario del veicolo. Una volta giunti a casa dell'uomo, i militari hanno trovato la fontana ancora caricata nel bagagliaio e hanno identificato il malvivente, un 57enne originario di Palermo ma domiciliato in paese. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.