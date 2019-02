Spaccata notturna in un negozio di scarpe, la Polizia incastra due stranieri

A seguito di una tempestiva attività di indagine, gli agenti del Commissariato di Polizia di Mirandola sono riusciti a risalire ai responsabili del furto perpetrato, nella notte del 7 febbraio scorso, ai danni delnegozio “Fruttieri Calzature” di via Cavallotti. Grazie all’analisi dei fotogrammi di alcune telecamere di videosorveglianza, collocate nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, si è potuto accertare che il furto era stato commesso tra la mezzanotte e le tre del mattino ed è stato possibile riconoscere il volto di un 41enne marocchino, soggetto noto alle Forze dell’ordine per i suoi trascorsi, pregiudicato per reati contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione, evasione, minaccia e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, che hanno perlustrato a fondo la zona, hanno anche rinvenuto gli arnesi da scasso utilizzati per perpetrare il reato. I due complici - il 41enne e un connazionale 33enne - sono stati rintracciati ieri mattina a Mirandola con ancora una parte della refurtiva. La restante merce (scarpe e borse), per un valore complessivo di oltre 5.000 euro, è stata recuperata presso il domicilio del 41enne e riconsegnata al legittimo proprietario.

Quest’ultimo era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria, non meno di un mese fa, per lo stesso reato consumato ai danni di un’altra rivendita di scarpe di Mirandola. Nella circostanza, il malvivente aveva agito in pieno giorno, rubando un paio di scarpe e una borsa, per un valore totale di 230 euro, che erano esposte nella vetrina adiacente l’ingresso del negozio.Grazie alla minuziosa descrizione del soggetto da parte di una dipendente dell’esercizio, gli agenti intervenuti nell’immediatezza erano riusciti ad individuare il responsabile e a denunciarlo a piede libero.