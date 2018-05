Rubato un mezzo della Asp Terre d'Argine, potrebbe essere usato per truffe

Nel corso della notte scorsa ignoti hanno asportato un mezzo Fiat Qubo dal parcheggio interno del Centro diurno Borgofortino, in viale Carducci a Carpi. Sul mezzo, che porta le insegne dell’ASP Terre d’Argine, anche due cartellini identificativi e un telefono cellulare. L’Unione delle Terre d’Argine, di concerto con l’Azienda Servizi alla Persona dell’ente associato, invita a segnalare la presenza del furgone alla più vicina caserma dei Carabinieri e mette in guardia i cittadini da possibili utilizzi dello stesso per altri fini criminali, come ad esempio per commettere truffe ai danni di ignari cittadini.