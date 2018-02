Furto in un garage, due ladri scoperti durante la fuga

Sono stati sorpresi in via via Respighi, nel quartiere Rometta di Sassuolo, con un carico abbastanza inusuale. Due giovanissimi di appena 18 e 25 anni si aggiravano infatti alle 3 di notte trasportando un compressore d'aria e diversi utensili, cosa che ha fatto scattare un controllo da parte della pattuglia dei Carabinieri che li ha incrociati, coadiuvata poi anche da un equipaggio della Polizia.

In breve è stato possibile appurare che i due ragazzi sassolesi si erano appena esibiti in un furto con scasso. Avevano infatti preso di mira il garage di un'abitazione di via Fogazzaro, non molto distante dal luogo del controllo, riuscendo a forzare la saracinesca e ad impossessarsi delle attrezzature trovate all'interno.

I due, per altro già gravati da precedenti analoghi, sono stati quindi tratti in arresto per furto aggravato. Il materiale rubato è invece stato già restituito al legittimo proprietario.