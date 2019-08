Ladri nei garage sotterranei, un arresto in zona Musicisti

L'occhio attento di un residente e il pronto intervento della Polizia ha permesso di sventare un furto e di arrestare un criminale dedito alle razzie in garage e cantine. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, quando uno straniero residente in via Crespellani ha notato la presenza di due persone sospette, intente a confabulare in strada e già presenti nei giorni scorsi nella stessa posizione. Il residente ha poi visto i due partire in direzione del tunnel sotterraneo che ospita i box auto del grande condominio di via Pelusia, compreso appunto tra via Crespellani e via San Giovanni Bosco.

Il cittadino è sceso personalmente nei seminterrati e ha notato la porta di una cantina forzata: a quel punto ha saggiamento preferito attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, che fortunatamente non è tardato. Una pattuglia della Volante è scesa nel tunnel dei garage e dopo alcune perlustrazioni ha notato un rumore metallico e poi quello di passi veloci.

Gli agenti sono riusciti ad individuare il malvivente - che corrispondeva alla descrizione fornita dal testimone - e a bloccarlo. L'uomo aveva con sè diverse bottiglie di spumante e vini pregiati, che sono risultate rubate da una delle aurimesse del condominio.

E' così finito in manette per furto aggravato un 33enne italiano, pregiudicato. Nessuna traccia invece del complice.