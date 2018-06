Furto di gasolio da una corriera Seta, fermati due giovanissimi nomadi

Alle 21 di ieri sera le attività produttive e artigianali erano ormai chiuse e il villaggio artigiano che si snoda intorno a via Respighi era ormai deserto. Lo scenario ideale per compiere un crimine, se non fosse che un cittadino particolarmente attento non si è fatto sfuggire quanto stava accadendo. Uno straniero che si stava recando a casa di amici per una cena in compagnia, infatti, ha notato una situazione sospetta in via Mozart: un furgone cassonato parcheggiato proprio accanto ad una corriera di linea Seta e fra i due mezzi due persone che armeggiavano con un tubo e delle taniche.

Il testimone - un cittadino ghanese - ha immediatamente telefonato al 112 e segnalato il fatto, permettendo così ad una pattuglia della Volante di raggiungere il luogo indicato. Quando l'auto di servizio è arrivata in prossimità di via Mozart si è imbattuta nel furgone, che stava per imboccare via Respighi. Alla guida c'era un giovane e caricato nel cassone un adolescente, intento a tenere ferme ben 6 taniche colme di gasolio.

In pochi istanti il quadro è stato chiaro. I due ladri avevano approfittato dell'autobus parcheggiato sulla pubblica via, un mezzo Seta in riparazione presso l'officina Centro Diesel Car, posteggiato all'esterno per motivi di spazio. Dopo aver forzato il serbatoio della corriera, i malviventi avevano travasato ben 120 litri di carburante e si stavano allontanando.

I due sono stati identificati in due fratelli di origine nomade, rispettivamente di 23 e 14 anni, membri di una nota famiglia di etnia rom che si divide tra i campi di Modena e di Rovigo. Per il maggiore dei due, per altro già pregiudicato, è scattato l'arresto per furto aggravato, mentre il minore è stato denunciato a piede libero e riaffidato alla madre in attesa delle decisioni del Tribunale dei Minori.