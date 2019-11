Finale Emilia, sventato nella notte un maxi furto di gasolio

La scorsa notte una banda di ladri ha preso di mira la stazione di servizio Eni situata in via per Modena, alle porte di San Felice sul Panaro. I malviventi erano perfettamente attrezzati con grosse taniche per svuotare le cisterne interrate del distributore, ma la loro azione criminale è stata interrotta dall'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri. I militari hanno messo in fuga i banditi, che si sono dileguati nella notte.

Il prezioso carico è stato recuperato: si tratta di ben 8.000 litri di gasolio, che sarebbero stati immessi sul mercato nero con un notevole guadagno. Sono in corso indagini sul mezzo recuperato.