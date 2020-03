Sorpreso a rubare le grondaie di rame, 52enne in manette a Serramazzoni

Ieri sera in Serramazzoni i Carabinieri della compagnia di Pavullo e della stazione di Zocca hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne di origini sicule, ma residente nel bolognese. L’uomo è stato sorpreso mentre stava mettendo a segno un furto di grondaie in rame da un’abitazione.

Al momento dell’arruvo dei militari il 52enne aveva già smontato e accatastato oltre 100 kg di pluviali. Oggi è stato condotto davanti al giudice per il giudizio direttissimo con l'accusa di furto aggravato.