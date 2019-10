Ennesimo furto da H&M, ventenne arrestato dai Carabinieri

Nel primo pomeriggio è stato consumato l'ennesimo furto di capi d'abbigliamento presso il negozio H&M di via Emilia Centro a Modena. Un giovane straniero è stato "pizzicato" dalla sicurezza mentre cercava di rubare merce per un valore di 60 euro. Il giovane, un ventenne marocchino, è stato fermato in attesa dell'arrivo dei Carabinieri.

Sul posto sono infatti confluiti i militari del Radiomobile e quelli stazione di Modena Principale, che dopo le opportune verifiche hanno tratto in arresto il ragazzo. Dopo una notte in cella di sicurezza il ventenne è stato processato per direttissima.