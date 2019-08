Via Nonantolana, ruba un'auto ma si schianta dopo pochi metri

Ha approfittato della momentanea disattenzione del conducente di un’auto parcheggiata davanti a un negozio per salire a bordo e andarsene. Ma dopo appena un centinaio di metri, attraversando l’incrocio tra le vie Nonantolana e Crocetta, si è scontrato con un’altra auto, allora è sceso ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

È successo nella mattinata di sabato 31 agosto, poco dopo le 9, quando il conducente di una Fiesta è sceso per pochi minuti dall’auto per controllare gli orari di apertura di una farmacia, lasciando le chiavi inserite. Il ladro ha colto l’occasione e ha rubato l’auto dirigendosi lungo via Crocetta verso la Nonantolana. Attraversando l’incrocio, si è scontrato con una Opel Corsa, condotta da una donna modenese di 65 anni, e poi è scappato in direzione del parco XXII Aprile, dileguandosi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Modena, per i rilievi di legge e per accertare la dinamica esatta dell’incidente, non si esclude che il ladro sia passato con il rosso, e agenti della Polizia scientifica per i necessari rilievi sull’auto oggetto del furto. Entrambi i veicoli hanno subito danni distruttivi nella parte anteriore ma nessuno dei due conducenti ha riportato ferite, anche se inizialmente era stato allertato il 118.