Vaciglio, i residenti cercano di bloccare i ladri. Minacce e fuga

Pomeriggio ad alta tensione a Vaciglio, dove intorno alle 18.15 i proprietari di un appartamento hanno sorpreso tre malviventi che erano riusciti ad entrare in un'abitazione al primo piano di una palazzina di strada Vaciglio Sud, dopo aver rotto il vetro di una finestra al primo piano. I residenti hanno fatto in tempo a vedere i tre fuggire in direzione delle campagne e si sono messi all'inseguimento, riuscendo anche a bloccare la strada ai criminali. Questi non si sono fatti scrupolo di minacciare i cittadini e di provare a colpirlo con un piede di porco: fortunatamente nessuno ha riportato ferite.

Nel frattempo una prima pattuglia della Volante è arrivata sul posto, ma dei tre criminali si era persa ogni traccia, Scomparsi tra i filari di vite delle campagne circostanti. Tuttavia gli agenti sono riusciti a recuperare una Fiat Panda abbandonata dai ladri e risultata a sua volta oggetto di furto. Recuperata anche la refurtiva, vale a dire diversi orologi e una pistola scacciacani che erano stati infilati un una federa per cuscino.