Nove minorenni fermati dopo un furto al Ferrari Store di Maranello

Viaggiavano in nove su una sola auto, sette di loro stretti nei sedili e due "accomodati" nel bagagliaio. Questa la scena che si sono trovati di fronte i Carabinieri di Maranello quando hanno fermato una station wagon in transito, guidata da un ragazzo appena maggiorenne - l'unico del gruppo - che tuttavia non aveva mai conseguito la patente. Ma le violazioni al codice della strada non sono state le uniche contestazione mosse dai militari, nè le più gravi.

A bordo dell'auto, infatti sono stati trovati oggetti a marchio Ferrari di provenienza sospetta. I controlli dell'Arma hanno permesso di scoprire che i prodotti - capi d'abbigliamento e modelli di auto - erano stati trafugati poco prima dal Ferrari Store ufficiale a pochi passi dalla fabbrica del Cavallino. Le indagini hanno poi fatto emergere che era stata una ragazza del gruppetto a sottrarre la merce, riuscendo ad eludere il sistema antitaccheggio.

I protagonisti di questa vicenda sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale dei Minori, che dovrà valutare come intervenire nei loro confronti per i reati e le violazioni contestate.