Spaccata al centro commerciale I Portali, malviventi svalgiano il 3 Store

Intorno alle ore 3 della scorsa notte una banda di criminali è riuscita a mettere a segno un furto ai danni di un negozio della galleria del centro commerciale I Portali, il punto vendita 3 Store. Secondo quanto ricostruito, anche grazie alle numerose telecamere presenti nel complesso, una banda composta da tre persone ha fatto irruzione attraverso i locali della Farmacia Comunale, sfruttando la porta a vetri che comunica con l'esterno. Da qui, dopo aver forzato la serranda che permette l'accesso alla galleria con l'ausilio di un espositore di prodotti, i ladri hanno ripetuto la stessa operazione con un negozio di parrucchieri accanto a quello di telefonia.

Si trattava evidentemente di un errore, dal momento che pochiistanti dopo la banda si è ravveduta ed è passata a sfondare la saracinesca del 3 Store, sempre grazie ad un espositore di medicinali preso "in prestito" dalla farmacia. I ladri hanno quindi razziato diversi prodotti e sono scappati per la stessa via di ingresso, trasportando la refurtiva in un borsone.

Non è ancora stato quantificato il danno al negozio di telefonia, mentre la Farmacia Comunale non ha subito alcun furto, ma il solo danno relativo agli infissi. Sul caso indaga la Polizia di Stato.